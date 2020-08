Regionali 2020 e voto disgiunto, Spinelli (SCE) risponde a Fattori (TaS)

“Ho letto che il candidato alla presidenza della Regione Tommaso Fattori invita, provocatoriamente ma non troppo, gli elettori PD al voto disgiunto: ovvero al candidato Giani e alla sua lista. Sostenendo che così si possa sia contribuire a battere la candidata della Lega che garantire la presenza di una componente di sinistra ed ecologista nel prossimo Consiglio. Mi pare giusto rispondere a Fattori, che ha legittimamente scelto di non fare parte della coalizione delle forze democratiche e progressiste che si candida a governare la Toscana e di porre la sua proposta politica all'opposizione, fuori dalla futura maggioranza e dal futuro governo regionale, da dove non gli sarà certo facile far valere le sue valide proposte programmatiche. Chi vuole che le istanze della sinistra e dell’ecologismo abbiano davvero un ruolo nel prossimo governo regionale e vuole contribuire a battere l'avversario comune, una destra che rischia di minare profondamente i valori e i principi della nostra Regione, a partire dal nostro sistema sanitario pubblico e universale, ha già la possibilità di farlo, scegliendo di dare fiducia a Sinistra Civica Ecologista, che è l'unico elemento di innovazione e cambiamento di queste elezioni regionali e che proprio per questo ha deciso di stare nella coalizione, ma con un proprio programma autonomo incentrato su sanità pubblica, conversione ecologica ed energetica, tutela e valorizzazione ambientale, lavoro di qualità, economia circolare, beni comuni, diritto alla casa, all'istruzione e che con queste istanze vuole incidere nelle prossime scelte di governo che la Regione Toscana sarà chiamata a prendere”. E' quanto dichiara Serena Spinelli, candidata a consigliera regionale per Sinistra Civica Ecologista nei collegi di Firenze 1 e Firenze 2.

Fonte: Ufficio stampa