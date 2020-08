Un Cobra per Ghinelli, l'ex calciatore Tovalieri si candida a Arezzo

A sostegno di Alessandro Ghinelli per le prossime elezioni a Arezzo c'è un Cobra. Niente paura, si tratta di un soprannome: i tifosi un po' più stagionati ricorderanno senza dubbio Sandro Tovalieri, attaccante di Roma e Pescara tra le altre. Proprio Tovalieri si candida con Civitas Etruria, lista civica in supporto a Ghinelli, che cerca la riconferma con la sua coalizione di centrodestra.

Tovalieri è di Pomezia ma ha legato il suo nome a Arezzo. Ci ha giocato per ben due volte negli anni Ottanta, in totale poco meno di cento partite e una trentina di gol tra Serie B e C1 (oltre a un grave infortunio nel 1989). Adesso si occupa di calcio giovanile, ma ha deciso di buttarsi in politica a Arezzo.

"Ho risposto volentieri all'invito di alcuni amici che mi hanno chiesto un contributo personale. Arezzo mi ha dato molto, è stata un trampolino di lancio e sento di doverle molto. Metterò il mio impegno e punterò soprattutto sulle mie competenze perché credo che lo sport sano sia un importante momento di aggregazione per i giovani" ha detto Tovalieri.