Sinistra Civica Ecologista incontra gli elettori a Papone

Due dei candidati della Valdinievole, Cristiana Inglese e Giuseppe Chiaramonte, hanno incontrato i cittadini al Circolo Arci di Papone per presentare la lista e le proposte di SCE (Sinistra civica ecologista) in vista delle elezioni del 20-21 settembre prossimi.

Appoggio al candidato presidente Eugenio Giani per evitare che i voti vadano a chi non ha nessuna possibilità di diventare presidente e al tempo stesso non far cadere la Toscana nelle mani di una destra reazionaria e regressiva.

"Con il voto a Sinistra civica ecologista - hanno affermato Inglese e Chiaramonte - si sposta a sinistra l'asse della coalizione di centro sinistra e si contribuisce ad affermare una Toscana più moderna, attenta alle esigenze della Valdinievole e di tutto il territorio pistoiese".

Il programma che propone SCE promuove un modello di sviluppo non più basato sul profitto ma sulla sostenibilità ambientale e sociale, punta a ridurre le liste d'attesa in sanità e a migliorare il funzionamento delle Case della salute, con percorsi di cura sul territorio che si facciano carico in modo globale dei bisogni dei cittadini.

Per SCE è necessario offrire percorsi di cura per anziani e disabili alternativi alle residenze assistenziali, pensare a politiche sociali che affrontino il tema della solitudine degli anziani ancora autosufficienti ma che vivono da soli, soprattutto nelle zone rurali.

Fonte: Sinistra Civica Ecologista