SuperEnalotto, in provincia di Firenze centrati due '5' nella stessa ricevitoria

Doppio colpo in Toscana con il SuperEnalotto. Nel concorso di martedì 18 agosto, a Pontassieve sono stati centrati due "5" da 32.662,62 euro ciascuno. Entrambe le vincite, riporta Agipronews, sono state realizzate nello stesso punto vendita, il bar Plinio di via Aretina 135/137. Il Jackpot, intanto, continua a salire e per il concorso di giovedì metterà in palio 27,9 milioni di euro. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Toscana il premio di prima categoria manca dal 2014, con gli 11,9 milioni di euro vinti a Prato San Giusto.