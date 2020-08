'Terra incantata' nei castelli di Barberino Val d'Elsa

Barberino Val d’Elsa, San Donato in Poggio e Marcialla. Castelli, borghi e piazze del Chianti da vivere e amare conoscendone la bellezza, la storia, la vitalità contemporanea. Il castello medievale di Barberino continua a riscoprirsi terra da valorizzare con la cultura delle sue mille identità. Concerti, visite guidate nei luoghi meno conosciuti, arte, tradizioni, produzioni tipiche e manufatti artigianali.

BARBERINO: TERRA INCANTATA

C’è profumo di note in stile made in Italy nella sesta edizione della rassegna “Terra incantata”, promossa dal Comune e organizzata da Nuovi Eventi Musicali. Suoni e voci che tornano a stregare nel borgo dalle pietre che cantano, in piazza Barberini, ispirate dalla professionalità e dalle competenze del suo ideatore. E’ Mario Setti, esperto di cultura musicale italiana e non solo, che consolida la collaborazione con l’amministrazione comunale di Barberino Tavarnelle proponendo un doppio appuntamento in piazza Barberini, in programma il 22 e il 28 agosto alle ore 21.30. La prima serata vede protagonisti Nicola Vernuccio e Claudia Tellini in “Stazioni sonore”. Un duo storico, voce e contrabbasso, legati nella musica così come nella vita. La voce di Claudia Tellini e il contrabbasso di Nicola Vernuccio creano un’alchimia fondata sulla qualità, la profondità e la bellezza del canto e della musica. Nel repertorio della serata, connotato da un omaggio a Caterina Bueno, saranno eseguiti anche brani di Enzo Jannacci, Ivano Fossati e Maurizio Geri. Tanti gli artisti di prim’ordine che si sono avvicendati nella piazza storica del castello di Barberino tra cui Simone Cristicchi, Andrea Chimenti, Cristina Donà, Ginevra Di Marco, Pino Marino, Peppe Voltarelli e molti altri artisti. “Sulla scia delle scorse edizioni rimangono alcuni punti fermi - fa sapere il professor Mario Setti - la presenza al femminile, sempre ritenuta qualificante per la rassegna, l’attenzione alle produzioni e l’attenzione agli autori”. Nel secondo concerto è di scena il Fake Trio: Manuela Catapano voce, Emanuele “Lele” Fontana e Lorenzo Forti. Le melodie sono rielaborate strumentalmente e vocalmente da tre musicisti che hanno fatto tour internazionali con Morandi, Noemi, Bertè, e altri grandi della musica italiana davanti a milioni di spettatori. Tra gli autori in programma il 28 agosto Paolo Conte, Bertè, Nada, Pino Daniele. Ingresso libero.

BARBERINO: TERRA NASCOSTA

Giovedì 20 e 27 agosto e 3 settembre, dalle ore19 alle ore 23, il centro storico di Barberino si anima di notte con il mercatino nel castello in cui arte e artigianato si mescolano alle tipicità enogastronomiche e all’intrattenimento musicale. L’iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con gli operatori economici di Barberino, Chianti segreto, Associazione Teatro e Comitato Happy Days Onlus. Barberino terra ricca di tesori nascosti, da conoscere ed esplorare con un evento da non perdere. Domenica 23 agosto alle ore 18:30 si terrà un ciclo di visite guidate dei luoghi storici e insoliti. A fare da Virgilio tra stemmi, angoli, scorci, spazi millenari e storie di personaggi intrisi di realtà e fantasia l’attore, regista e drammaturgo Francesco Mattonai (per prenotazioni info@summofonte.org). Evento gratuito. Sempre domenica 23 alle ore 21 in piazza Brandi a Marcialla l’estate “Teatro e musica all'aria aperta” propone uno speciale incontro con la cantante Ginevra Di Marco. Lunedì 24 agosto alle ore 18:30 la comunità festeggia il Santo Patrono San Bartolomeo nella Chiesa San Bartolomeo con la celebrazione della Messa solenne. Le celebrazioni proseguono presso la terrazza panoramica di piazza Mazzini.

SAN DONATO IN POGGIO E MARCIALLA

A San Donato in Poggio dal 25 agosto prendono il via le "StarChat", conversazioni stellari e scientifiche no limits per saperne di più del cielo sopra Barberino Tavarnelle con gli astrofisici dell'Osservatorio polifunzionale del Chianti e gli amici dell’Opc che quest'anno compie dieci anni di vita e passione per la vita delle stelle. Gli eventi Starchat sono previsti il 25 agosto, l’8 e il 22 settembre, alle ore 21.30 in piazza Malaspina. L’Opc si racconta, tra astronomia, meteorologia, natura e ambiente, accenderà di cultura scientifica le serate del 29 agosto, 11 e 25 settembre, sempre alle ore 21.30 nella piazza centrale del borgo di San Donato. Nell’ultima domenica di agosto, il 30 agosto alle ore 21 in piazza Brandi a Marcialla, il teatro torna ad intrattenere all’aperto con lo spettacolo di prosa “Bocche di dama” di e con l’attrice e regista salentina Angela De Gaetano.

Fonte: Ufficio stampa