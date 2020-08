Ubriaco picchia violentemente la moglie, i vicini chiamano i carabinieri: arrestato

Alla mezzanotte circa del 18 agosto, i carabinieri di Empoli sono stati chiamati da una donna residente a Castelfiorentino che, in maniera molto concitata, ha segnalato una violenta lite in atto tra due coniugi di nazionalità rumena suoi vicini di casa.

Giunti sul posto i militari hanno trovato ad attenderli in strada una giovane donna residente, in compagnia di una bambina in tenera età. La giovane, in fortissimo stato di agitazione, ha riferito che era stata violentemente picchiata dal marito, ancora in casa e ubriaco. La donna nel raccontare l’accaduto ha mostrato delle vistose ecchimosi sul naso, sulla testa e sul braccio destro, i carabinieri hanno quindi provveduto ad allertare anche il personale del 118.

Nelle fasi concitate dell’intervento, i militari sono stati avvicinati da altre persone, vicine di casa della giovane, che hanno riferito di aver udito la giovane donna urlare e chiedere aiuto a gran voce, temendo per la propria incolumità e per quella delle due figlie piccole, udendo anche il loro pianto, e di aver deciso, quindi, di chiamare il 112 per chiedere un tempestivo intervento avendo intuito la gravità della situazione.

I vicini, visto che le urla divenivano sempre più forti, sono andati a bussare alla porta dell’appartamento e, dopo vari tentativi, avevano visto il marito impedire alla donna di uscire dalla casa, anche se, poi, in un momento di distrazione dell’uomo, la donna è riuscita a scappare portando con sé la figlia più grande. A quel punto il marito è sceso più volte in strada, minacciando la moglie ed i vicini sino all’intervento della pattuglia dell’Arma che, bloccato l’uomo e sentito il Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Firenze, Dott.ssa Christine VON BORRIES, ha tratto in arresto il 41enne e lo ha tradotto presso la Casa Circondariale di Firenze “Sollicciano”, mentre la donna è stata accompagnata presso l’ospedale “San Giuseppe” di Empoli per le cure del caso.