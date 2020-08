Zero Code arriva anche alla Casa della Salute Morgagni

Dopo la Casa della Salute D’Annunzio, il sistema Zero Code per le prenotazioni del prelievo del sangue è esteso da qualche settimana anche alla Casa della Salute Morgagni. Terminata la prima fase di sperimentazione, dal prossimo 31 agosto nei due presidi socio sanitari, Zero Code che in pochi semplici passaggi da smartphone o da tablet consente di prenotare un esame on line senza attesa al punto prelievi, diventa sistema esclusivo di prenotazione dei prelievi.

In pratica il cittadino scegliendo se prenotare in autonomia (anche dal sito dell’Azienda sanitaria) oppure attraverso call center (telefonando al numero unico aziendale 055545454 tasto 2 qui giorni e orari) o presso gli sportelli Cup, troverà inserita nel sistema Zero Code tutta l’offerta dei punti prelievi delle due Case della Salute D’annunzio e Morgagni.

La prenotazione del prelievo ematico tramite il nuovo sistema ZeroCode, consente di scegliere il giorno e l’ora dell’appuntamento e di accedere direttamente. La lettura dei dati di utilizzo di questa settimana (17-24 agosto) indica che gli orari più richiesti per effettuare il prelievo sono quelli della primissima mattina nelle fasce 7.30-8.00 e 8.00-8.30 mentre i giorni preferiti sono i primi della settimana (lunedì, martedì e mercoledì). I posti disponibili al giorno sono 120 alla Casa della Salute D’annunzio e 105 alla Casa della Salute Morgagni. Per la settimana in corso i posti prenotabili tramite Zero Code sono ancora disponibili.

La prenotazione in autonomia dal sito web della Ausl Toscana centro, può essere effettuata seguendo il percorso Home/Prelievi/Zona Firenze e cliccando sul link Zero Code che indirizza al portale della Regione Toscana https://zerocode.sanita.toscana.it. E’ necessario essere in possesso dell’impegnativa dematerializzata (NRE) e del codice fiscale assistito. In più la modalità Self accettazione, al momento attiva al presidio D’Annunzio e in via di attuazione a Morgagni, consente addirittura di saltare la fase dell’accettazione al bancone e di stampare le etichette per le provette a un totem per poi essere chiamati direttamente al box prelievi.

Rimane diretto l’accesso per INR, prelievi e campioni urgenti, donne in gravidanza senza prenotazione, persone con disabilità senza prenotazione.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa