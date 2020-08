A Pescia presentazione ufficiale del film: "Tutto il mondo è palese"

Giovedi 27 agosto Pescia accoglierà l' evento più atteso dell'anno. La presentazione ufficiale del film "Tutto il mondo è palese", diretto dal regista napoletano Dado Martino. La pellicola uscirà ufficialmente nelle sale a partire dal 8 ottobre, e sarà una commedia divertente che ricalca la comicità dei vecchi film italiani sullo stile del Guareschi e Totò ai quali il regista Martino si è ispirato. Completamente girato a Pescia, sulla montagna pesciatina, Vellano e soprattutto la chiesa e le strade di Castelvecchio. Anche il cast sarà presente giovedì in piazza del Grano dalle ore 20 e 30 per salutare i fan. Saranno presenti oltre al regista, anche l'attore Gianluca Magni, Alberto Maione, Claudio Necchi, Alessandro Ingrá, Simone Berni, la nuova scoperta Corinna Micol Lenoci e due giovanissime attrici, Matilde Gori di Pistoia e Giada Bartoccioni di Sansepolcro (AR). Sarà presente anche il sosia ufficiale di Renato Zero, Stefal Damiani e un pesciatino doc, Franco Lagomarsino affiancato da tutte le comparse sel luogo. Il film vanta la partecipazione del campione mondiale di Tiro al volo Andrea Lapucci. Tutti presenti sul palco insieme al sindaco Oreste Giurlani che fin dal primo ciak ha dato il suo benestare a questa produzione che sarà proiettata in tutti i cinema della penisola. Un ringraziamento anche alla produttrice Rai Roberta Mucci che ha prestato il suo viso al film, e al sindaco di Buggiano Bettarini che ha messo a disposizione il suo comune.

Giovedi 27 alle ore 21 tutti in Piazza del Grano a Pescia per questo evento unico e tanto atteso.

Fonte: Ufficio Stampa