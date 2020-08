Ac Giovani Fucecchio diventa società affiliata élite della Fiorentina

Ac Giovani Fucecchio diventa centro tecnico élite per le province di Firenze e Pisa di Acf Fiorentina.

Orgogliosi di esser stati selezionati da ACF Fiorentina come uno dei 7 Centri Elite in Italia, nei quali potranno crescere nuovi talenti, grazie ad un programma innovativo per monitorare i ragazzi ed alla costante presenza del tecnico Luigi Del Sordo. Ac Giovani Fucecchio ringrazia per la fiducia il Presidente Rocco Commisso, il DG Giuseppe Barone, il DS Valentino Angeloni, i responsabili Maurizio Niccolini e Stefano Cappelletti, tutte persone squisite ed attente alle realtà del nostro territorio.

A Mirko Mazzantini e Dario Dainelli, che per primi si sono spesi per riportare Fucecchio a feudo Viola, un ringraziamento particolare, vi aspettiamo al Galli

Fonte: Ufficio Stampa