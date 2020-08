Artisti vagabondi, due laboratori gratuiti per giovani

Pistoia ospita “Artisti vagabondi”, due nuovi laboratori gratuiti, rivolti a ragazzi e ragazze dai 12 ai 17 anni, in programma tra il 24 agosto e il 4 settembre alla Villa Puccini di Scornio, sede della Scuola di Musica Mabellini (Via Dalmazia, 356). I due percorsi si inseriscono nel più ampio ventaglio di attività educative del progettto “Vagabondi Efficaci. Seminare cultura per crescere insieme”, selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che risponde ai fenomeni di dispersione scolastica ed esclusione sociale. Promuovendo la cultura e le arti come volani di crescita, vogliamo rafforzare il senso di comunità nel pluralismo delle culture e innestare processi di protagonismo civico. L'iniziativa coordinata da Oxfam Italia con il patrocinio di Regione Toscana che vede la collaborazione di più di quaranta partner regionali impegnati in una serie di azioni per fornire percorsi educativi di qualità a ragazze e ragazzi provenienti da tutta la Toscana.

Il primo laboratorio, What's up (24/28 agosto, ore 14.30/18) di Giacomo Bogani, è promosso dall'Associazione Teatrale Pistoiese con la collaborazione dell'Associazione Teatro di Buti: un percorso multidisciplinare, un’esperienza umana e interattiva per avvicinare i ragazzi al mondo del teatro, per provare a dare un nome ai propri sentimenti e trovare le parole per raccontarsi.

Il secondo, Il paesaggio. Confine tra elementi naturali e artificiali (31 agosto/4 settembre), è di Chiara Bettazzi e a cura del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci": nel corso del lab si lavorerà alla composizione di libri/diario attraverso l’utilizzo di strumenti analogici (es. macchine fotografiche usa e getta), appunti scritti e materiali prelevati durante le escursioni all’interno del Parco Puccini di Villa Scornio a Pistoia. Le passeggiate avranno lo scopo di riflettere sul paesaggio individuando il confine tra naturale e artificiale, tra architettura e natura.

La partecipazione è gratuita (max 10 posti per ciascun laboratorio). Per aderire ai laboratori è necessario compilare il modulo di adesione e il patto di corresponsabilità scaricabili sulla home page di www.teatridipistoia.it (info 0573 991607 – 08 atp@teatridipistoia.it).

Il progetto "Vagabondi Efficaci" è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org

