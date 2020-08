Avanzo di bilancio alle mense popolari, sì alla proposta di TaS

Via libera alla proposta di Toscana a Sinistra di destinare una parte consistente dell’avanzo di bilancio del Consiglio regionale alle mense popolari, circa 232mila euro. “Siamo felici che la nostra proposta sia stata condivisa unanimemente dal Consiglio regionale - ha commentato Tommaso Fattori, candidato presidente della Regione per Toscana a Sinistra e capogruppo uscente -, è doveroso dare un segnale forte e concreto di aiuto agli ultimi, a maggior ragione in un momento di grave crisi economica e occupazionale. L’emergenza Covid19 sta accentuando i divari sociali già esistenti e incrementando la quota di popolazione economicamente e socialmente più vulnerabile”, ha aggiunto Fattori.

“Avremmo voluto finanziare anche chi ha fatto sostegno alimentare alle famiglie, portando la spesa a casa delle persone in difficoltà, ma per motivi tecnici ci è stato detto non essere possibile in questo momento, faremo in modo che all’inizio della prossima legislatura sia prevista una tranche anche per loro”.

Al bando – già pubblicato sul sito del Consiglio regionale – potranno partecipare associazioni ed enti privati senza scopo di lucro operanti sul territorio regionale e iscritti nei registri di appartenenza che durante il periodo di emergenza sanitaria hanno somministrato pasti cucinati presso proprie strutture o presso altri luoghi a persone in difficoltà economiche. “Faccio appello a diffondere l’informazione, sono tanti i soggetti che possono partecipare al bando e che sono impegnati ogni giorno in iniziative di solidarietà. E' questa la Toscana migliore”.

Fonte: Gruppo Consiliare Sì Toscana a Sinistra, Regione Toscana - Ufficio Stampa