Cinema, prime visioni sotto le stelle a Certaldo

Prosegue la programmazione dell’Arena Estiva in Certaldo Alto che venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 agosto alle ore 21.30 propone in prima visione Onward, fantasy a cartoni, regia di Dan Scanlon, con le voci di Sabrina Ferilli, Fabio Volo, Raul Cremona

Onward – Oltre la magia (animazione, USA 2020), racconta di un universo fantasy che il progresso tecnologico ha reso uguale al nostro, l'elfo Ian è un adolescente come tanti, impacciato e poco sicuro di sé. Mamma Laurel e il vulcanico fratellone Barley non possono riempire del tutto il vuoto lasciato da un padre scomparso prima che Ian nascesse, ma per il suo sedicesimo compleanno il ragazzo riceve in dono un artefatto magico che può farlo tornare in vita per 24 ore. L'incantesimo riesce solo "a metà", limitandosi a far apparire le gambe dell'elfo genitore e proiettando i due fratelli verso un'avventura contro il tempo per rivedere finalmente il volto del padre.

L’arena estiva proseguirà la sua programmazione fino ai primi giorni di settembre, per consentire a cittadini e turisti di vivere la suggestiva esperienza del cinema all’aperto tra le mura di Palazzo Pretorio.

Ma da mercoledì 26 agosto ripartiranno in parallelo anche le proiezioni al chiuso al Multisala Boccaccio. Titolo di punta della riapertura al chiuso sarà Tenet di Christopher Nolan (azione, USA 2020), un'avvincente storia che ruota intorno allo spionaggio internazionale, ai viaggi nel tempo e all'evoluzione, mentre un agente segreto deve cercare in tutti i modi di prevenire la Terza Guerra Mondiale.

In un momento particolarmente delicato per il cinema e per lo spettacolo in generale, il Multisala Boccaccio punta sulla ripartenza delle attività, con una grande offerta sempre nel rispetto delle normative anti covid, per offrire a tutti culturali ed intrattenimento di qualità in condizioni di comfort e sicurezza.

Info: www.multisalaboccaccio.it

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa