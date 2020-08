Contributi per i servizi educativi prima infanzia a Carmignano

Avviso pubblico dei contributi per i servizi educativi per la prima infanzia.

Si tratta di un'agevolazione economica a favore delle famiglie di bambini residenti frequentanti un servizio alla prima infanzia accreditato e convenzionato ubicato nel territorio comunale, zonale o in un territorio limitrofo, finalizzata all'abbattimento del costo della retta mensile.

Possono richiedere il contributo le famiglie che iscrivono bambini di età 3/36 mesi presso una delle strutture convenzionate e accreditate del territorio comunale, zonale e di comuni limitrofi.

I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza nel Comune di Carmignano;

- attestazione ISE/ISEE del nucleo familiare, come previsto dalla normativa vigente in materia (D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 e successive

modifiche) di valore tale da rientrare nelle fasce ISEE della tabella in “Documenti scaricabili” oppure ricevuta DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica); L’attestazione ISE/ISEE può essere compilata gratuitamente presso un qualunque CAAF (Cento Autorizzato Assistenza Fiscale).

Dettagli ulteriori a questa pagina del sito web del Comune:

http://www.comune.carmignano.po.it/canali/?act=i&fid=7740&id=20160603102744336

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa