Coronavirus, 21 casi nella Asl nord ovest

Nella ASL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 20 agosto, sono 21 così suddivisi:

3 casi nella zona delle Apuane (2 a Carrara e 1 a Massa – tutti collegati al cluster dei cittadini domenicani);

12 casi nella zona della Piana di Lucca (11 a Capannori, di cui 3 rientri dall’estero e 8 centro di accoglienza per migranti; 1 a Lucca – contatto di un rientro dall’estero);

3 casi Valle del Serchio – (3 Coreglia Antelminelli – tutti contatti di rientro dall’estero)

3 casi nella zona Valli Etrusche (2 a Rosignano- rientro dall’estero e 1 a Cecina)

Il cluster di Capannori è legato al centro di accoglienza per migranti, gli ospiti positivi sono stati isolati all’interno della struttura, mentre quelli risultati negativi al tampone sono stati trasferiti temporaneamente a villa Santa Maria a Maggiano, di proprietà del comune di Lucca e concessa in comodato d’uso alla ASL. L’ex RSA era stata recentemente predisposta per l’accoglienza e l’isolamento fiduciario dei cittadini in rientro da paesi extra Schengen a rischio COVID.

Le persone ad oggi guarite sono 3428, mentre gli isolamenti sono arrivati a 582, +54 rispetto a ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2 (1 a Livorno e 1 a Lucca); i ricoverati nei reparti Covid dell’area vasta (compresa azienda ospedaliero universitaria pisana) sono 15.

Dal 13 agosto al 19 agosto sono stati effettuati 6867 tamponi.

Fonte: Asl Toscana Nord Ovest - Ufficio Stampa