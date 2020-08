Coronavirus, salta 'Cookstock' a Pontassieve

Il comitato organizzatore di Cookstock, dopo attenta valutazione e monitoraggio delle attuali condizioni di sicurezza, comunica l’annullamento della 7° edizione di Cookstock, il Festival enogastronomico che quest’anno avrebbe dovuto tenersi – anche se in forma ridotta rispetto al solito - dal 4 al 6 settembre a Pontassieve.

Una decisione presa di comune accordo tra i soggetti che lavorano per la realizzazione di un evento che ogni anno richiama nel capoluogo della Valdisieve numerose presenze che, alla luce della nuova ordinanza ministeriale del 16 agosto e considerate le difficoltà organizzative derivanti dall’emergenza COVID19, non avrebbe potuto garantire idonee condizioni di sicurezza per i partecipanti e per la cittadinanza intera.

Il comitato, nonostante il rammarico per l’esito dell’edizione 2020, rimanda l’invito alla edizione del 2021 che vorrà essere ricca di sorprese e occasioni di incontri. Appuntamento al 2021

Fonte: Ufficio stampa