Coronavirus, senza mascherina dopo le 18: multati in quattro

Continua il presidio delle zone maggiormente interessate dai potenziali assembramenti da parte della Polizia municipale. Ieri sera sono state accertate quattro sanzioni per violazioni all'obbligo di indossare la mascherina dopo le ore 18.00, ai sensi dell'ordinanza del 16 agosto 2020 del Ministero della Salute.

Due sanzioni sono state rilevate in piazza San Giovanni a Firenze a due ragazzi che, oltre a non indossare la mascherina, non l'avevano nemmeno con sé. Le altre due sanzioni in via Calzaiuoli. Tutti i sanzionati erano italiani.

L’importo delle multe è 280 euro entro 5 giorni o 400 entro 60 giorni.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa