Coronavirus, cancellata l'estate Montaionese: "Prevale il buonsenso"

Con una nota diramata sui social in italiano e in inglese, l'associazione Borgoalto Montaione ha dato notizia che gli spettacoli previsti per agosto e settembre sono sospesi.

È con enorme dispiacere che come associazione Borgoalto Montaione dobbiamo annunciare che gli eventi inerenti alla programmazione dell'estate Montaionese di Agosto/Settembre 2020 che riguardano il "SOUND MONTAIONE" verranno cancellati dopo l'ordinanza entrata in vigore dal 16/08.

Come associazione e quindi come commercianti di Montaione crediamo sia giusto, nel rispetto delle regole rimandare questi eventi a futuro prossimo mantenendo alto il concetto di BUONSENSO!

Un anno particolare, dove tutti noi stiamo cercando di far tornare ad essere Montaione il paesino ambito e appetibile per tutti coloro che decidono di trascorrere una vacanza Toscana all'insegna della tradizione e perché no trovando intrattenimento per trascorrere una serata piacevole. Continueremo a lavorare per rendere possibile tutto questo. Tempo al tempo, noi ci siamo.