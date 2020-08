Cristiano Masi, la tappa del tour elettorale a Santo Stefano a Macerata

Prosegue la campagna elettorale di Cristiano Masi, candidato Sindaco per Cascina, sostenuto dalle due liste civiche Cristiano Masi Sindaco e Cascina Oltre. Questa volta, in linea con il percorso di socialità e condivisione intrapreso (nonostante le difficoltà del periodo), ha fatto tappa al Circolo Arci Chiesanova a Santo Stefano a Macerata. Sono intervenuti molti artisti, che hanno portato in scena uno spettacolo adatto ad un pubblico di tutte le età: Mattia Pagni assieme al suo “compagno” Peter Pan del Teatro di Bò, gli attori del Teatro dell’Assedio e della Compagnia Ribolle, il cantautore irpino Alfonso De Pietro, nonché lo stesso Cristiano Masi nei panni di Clown Rufus; a condurre la serata il Mago Pallonio.

In un’atmosfera piena di entusiasmo e voglia di cambiamento, Masi ha ribadito con forte convinzione l’importanza dell’ascolto, del contatto diretto e della disponibilità, elementi che ha fatto suoi grazie alla sua esperienza più che ventennale come clown di corsia nel reparto pediatrico in ospedale.

Da clown-dottore e cascinese DOC, Cristiano Masi ha posto l’accento su alcuni punti cardine del progetto che ha intenzione di perseguire: un progetto che parte dal coinvolgimento di tutti, che mira a valorizzare al massimo le infinite potenzialità di cui Cascina dispone.

La spensieratezza, l’ottimismo e la consapevolezza di poter raggiungere importanti traguardi hanno reso questo evento non soltanto uno spettacolo a tinte “politiche”, ma anche e soprattutto un’opportunità per avvicinarsi concretamente a problematiche rilevanti in ambito locale attraverso l’arte, che in questa esperienza ha saputo mettersi a disposizione del Candidato Cristiano Masi.

Fonte: Ufficio Stampa