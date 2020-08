L'empolese Davide Nigi vince il concorso internazionale per giovani trombettisti di Danzica

«Ma poi, se vinco, mi ci mettono sul giornale?»

Così chiedeva ai genitori Davide Nigi, trombettista empolese in erba, poche settimane fa.

Poi il postino ha portato una bustona A4 con dentro la piacevole sorpresa di un premio vinto nella sua categoria (13-14 anni). Davvero una bella notizia.

Ed eccoci, quindi, a complimentarci con lui per il suo bel piazzamento al 5° concorso internazionale per giovani trombettisti "Mały Trębacz w Trąbkach Wielkich" di Danzica, in Polonia.

Davide è allievo della Prof.ssa Martina Dainelli – di Montelupo Fiorentino e docente al Conservatorio di Ferrara – e dal prossimo settembre frequenterà il Liceo Musicale Dante a Firenze.

Lavorando con la sua insegnante avrà certo capito che con la giusta dose di studio e impegno si possono raggiungere obiettivi importanti.

Bravo Davide! Chi ben comincia...