Fratres Donatori di Sangue, le attività per l'estate 2020

In questa estate, condizionata dal Covid-19 come già lo era stata la precedente stagione, nonostante la particolarità di questo anno anche a livello turistico, alcuni territori registrano comunque necessità ematiche, come monitorato quotidianamente dal Centro Nazionale Sangue, alle quali Fratres risponde con il proprio impegno tra le attività di promozione e raccolta degli oltre 600 Gruppi operanti sul territorio e le iniziative nazionali, tra quelle che proseguono e quelle che nascono:

Proseguono le due seguenti Campagne Nazionali:

- #iostoattentomadono che, nonostante il verificarsi di nuovi contagi, mette in sicurezza donatori e riceventi attraverso le donazioni programmate dei donatori in ognuna delle 14 regioni in cui la Fratres opera. Questa estate la Fratres, grazie anche alle autoemoteche consociative, acquistate con il contributo del Fondo Nazionale Fratres "Conservazione, Sviluppo ed Integrazione", ha organizzato, attraverso le sue Articolazioni Territoriali ed i Gruppi locali, una frequenza di giornate di raccolta record, praticamente possiamo dire che, come media nazionale, un giorno si ed uno è sarà possibile donare anche nelle strutture Fratres e non solo nei centri pubblici.

- "Legami di Sangue" #DaMeATE - Campagna congiunta FRATRES - UNITED, social e cartacea, che vede la collaborazione, all'interno delle iniziative di cui sopra ma anche in chiave futura, tra le due Associazioni che riuniscono idealmente donatori e riceventi, per far capire che donare sangue è necessario per salvare la vita o comunque garantire la fruizione del Diritto alla Salute a chi ha bisogno di questo bene prezioso, come per i riceventi affetti da emoglobinopatie, senza dimenticarsi di chi invece fruisce dei farmaci plasmaderivati o di terapie a base di altri emocomponenti.

Nascono, non a caso in questo particolare periodo, anche altre tre iniziative:

- la sottoscrizione a Napoli, venerdì 31 Luglio u.s, del protocollo di intesa tra la Consociazione Nazionale Fratres e DONATORINATI - Polizia di Stato, alla presenza del Presidente Nazionale Fratres, Vincenzo Manzo e di quello di DONATORINATI - Polizia di Stato, Claudio Saltari.

La Fratres è orgogliosa di questa collaborazione, basata su criteri di solidarietà, trasparenza e correttezza, mirante alla crescita complessiva del numero dei donatori di sangue, al fine di concorrere all'autosufficienza regionale e nazionale per sangue, emocomponenti e medicinali plasmaderivati. Unire le forze quindi #insiemepiùforti per favorire, nel rispetto delle programmazioni regionali e locali e delle convenzioni sanitarie sottoscritte, la continua disponibilità di emocomponenti destinati alle terapie trasfusionali, ordinarie ed emergenziali, anche al fine di rendere disponibili emocomponenti di gruppi rari.

DONATORINATI - Polizia di Stato, di cui è Presidente onorario il Prefetto Franco Gabrielli, ha organizzato, in collaborazione con la FRATRES Regionale della Campania, proprio il giorno della sottoscrizione del protocollo, una giornata di raccolta a Napoli su autoemoteca consociativa FRATRES che ha suscitato tanto clamore mediatico ed ha coinvolto il personale della Polizia di Stato ed il loro Gruppo Sportivo FIAMME ORO.

- il rinnovo, nonostante che il manifestarsi di un focolaio Covid-19 nel Salento abbia costretto l'organizzazione del Festival "LA NOTTE DELLA TARANTA" a modificare drasticamente il programma dell'edizione di quest'anno, della partecipazione della Fratres come sponsor sociale del Concertone della Notte della Taranta, che si terrà a porte chiuse, Sabato 22 Agosto p.v, e che sarà poi trasmesso da RAI 2 Venerdì 28 Agosto p.v. alle ore 22.50. Fratres sarà presente televisivamente e via social, oltre che in tutti i comunicati stampa e la parte mediatica relativa alla Notte della Taranta fornendo alla Fondazione gadget che saranno distribuiti a tutti gli addetti ai lavori, agli artisti, ai conduttori ed alle personalità che gravitano attorno all'evento. Fratres ha anche chiesto alla Fondazione l'accreditamento all'evento di Donatori h24 per creare un servizio speciale dedicato al Festival ed all'associazionismo. Vai al programma completo sul sito:

https://www.lanottedellataranta.it

- compartecipazione, grazie al contributo del Fondo Nazionale Fratres "Conservazione, Sviluppo ed Integrazione", ai costi di realizzazione del Monumento al Donatore, ispirato al logo FRATRES, e della relativa piazzetta siti nel Comune di Aradeo (LE), su iniziativa del locale Gruppo Fratres "Sez. dott. Nicola FRIGINO ODV" e progetto dell'Arch. Gabriele Grasso, quale simbolo a perenne testimonianza della missione e dell'identità di questa Associazione di livello nazionale, che il prossimo anno festeggerà 71 anni di attività donazionale ed il 50° anniversario della Consociazione Nazionale Fratres, fondata in Lucca il 19-20 Giugno 1971. L'inaugurazione del monumento, alla presenza di una rappresentanza nazionale, avverrà Domenica 6 Settembre p.v.

Fonte: Frates