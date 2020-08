Incendio SILO Spa, FI: "Vogliamo vedere le prove di laboratorio sull'acqua"

“Ieri pomeriggio dalla fabbrica usciva ancora fumo” stentano ancora a crederci Jacopo Cellai e Davide Bisconti, Capogruppo in Comune e Q4 di Forza Italia, che sono andati a visionare l'area dell'incendio raccogliendo foto e video che mostrano in maniera inequivocabile che dalle macerie si alza ancora del fumo. Proprio ieri inoltre gli Azzurri hanno anche scritto alla Procura della Repubblica per chiedere di accelerare le operazioni di bonifica visto il persistere delle criticità.

“Oltre al fumo, nell’area circostante l’odore è insostenibile mentre si trovano dispersi nei dintorni resti del materiale bruciato” spiegano Cellai e Bisconti insieme a Marco Batocchi, Responsabile Q4, e Sabrina Orlandi, residente della zona e già consigliera al Q4. “Ci sono anche delle porzioni del prato bruciate. Forza Italia si impegna per far conoscere alla collettività quali sono le ricadute ambientali dell'incendio e per questo depositerà un'interrogazione urgente. Vista infatti la grande moria dei pesci che potrebbe essere correlata con le acque disperse nella Greve, chiediamo di mostrare le prove di laboratorio sull'acqua per capire se ci sono forme di inquinamento”.

Fonte: Forza Italia