Innovazione e ricerca a La Stanza di Vetro con Filippo Pagliai

Innovazione e ricerca: sono le parole chiave della puntata odierna de La Stanza di Vetro, la trasmissione di approfondimento dei temi dell’Empolese Valdelsa in onda su Clivo Tv- canale 680. E sono anche i binari su cui scorre l’attività di Grado Zero Espace, l’azienda che ha sede a Montelupo Fiorentino e che si occupa proprio di ricerca abbinata alla coperta di nuove materie da utilizzare nella produzione di tessuti per l’abbigliamento. A parlarcene sarà Filippo Pagliai, fondatore e uno dei tre soci della Grado Zero. Tante le curiosità: la camicia che si stira solo con un getto di aria calda (quella del phon, per intenderci), il giacchetto con dentro un sistema di aria condizionata. E, ancora, un tessuto realizzato con l’ortica. Tutto nasce da una collaborazione con l’Esa, l’agenzia europea spaziale e dalla volontà dei giovani imprenditori di Zero Grado Espace, di ricercare sempre nuove strade da percorrere. Sempre nel segno della sostenibilità e della green economy.

