La Valdera si candida per i Mondiali di Ciclismo

Dopo la proposta del sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni, di portare li Mondiali di Ciclismo in Valdera, l'Unione ciclistica Pecciolese aderisce insieme alla città di Pontedera.

Dopo la rinuncia della Svizzera i Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2020 sono momentaneamente senza sede di svolgimento. Anche la Valdera, ampia e verdeggiante area della Toscana, vuole candidarsi per organizzare i Mondiali 2020. Le città promotrici sono principalmente Peccioli, nota nel pianeta ciclismo poiché ogni anno ospita la Coppa Sabatini, e l’industriosa Pontedera, ormai sede tradizionale del Giro della Toscana. Si tratta delle classiche valide per la Challenge Alfredo Martini, con regia organizzativa dell’Unione Ciclistica Pecciolese. I Mondiali 2020 sono in programma dal 20 al 27 settembre, se non verranno eliminate alcune prove.

“Noi – assicura Luca Di Sandro, presidente dell’Unione Ciclistica Pecciolese – siamo pronti a scendere in campo anche per organizzare tutte le gare normalmente in programma ai Mondiali, quindi anche le cronometro. Siamo dispostissimi a sederci al tavolo delle trattative con l’Unione Ciclistica Internazionale e le istituzioni interessate. Il nostro territorio offre numerose soluzioni riguardo i percorsi”.

Tra le autorità della Valdera c'è molto entusiasmo per quello che momentaneamente è un progetto. "Sappiamo benissimo che i Mondiali comportano uno sforzo economico notevole, ma quest'anno eccezionalmente, causa la particolare contingenza non sono previsti diritti o Royalty particolari da sostenere, i costi pur importanti che comunque dovremmo sostenere, andrebbero in gran parte a vantaggio delle aziende del territorio che li ospita-afferma Renzo Macelloni, Sindaco di Peccioli, da sempre appassionato di

MURO DI GRETA E NOVITA’

Quest’anno il Giro della Toscana è in programma il 16 settembre, e il giorno successivo ci sarà il Gran Premio Città di Peccioli – Coppa Sabatini; entrambe le gare si svolgeranno su percorsi diversi dai tradizionali, protagoniste quest’anno saranno le colline dell’alta Valdera che metteranno a dura prova gli atleti. E la Sabatini di quest’anno avrà inoltre come novità il Muro di Greta. Percorsi, squadre partecipanti e aspetti organizzativi delle due classiche verranno presentati nella serata del 3 settembre a Peccioli (Pisa).

Mazzeo: proviamoci tutti insieme

Dopo la rinuncia della Svizzera abbiamo una grande possibilità: portare i Mondiali di Ciclismo (in programma dal 20 al 27 settembre) sulle strade della Valdera! L'idea è venuta al sindaco del Comune Peccioli ed è stata subito sostenuta anche da quello del Comune di Pontedera, comuni che già da anni rappresentano punti di riferimento per le due ruote con l'organizzazione della Coppa Sabatini e il Giro della Toscana (con la regia organizzativa dell’Unione Ciclistica Pecciolese).

Sarebbe davvero una grande opportunità per i tanti appassionati di ciclismo toscani vedere di nuovo correre per le strade della Valdera i grandi campioni del ciclismo mondiale. Senza contare l'enorme visibilità che un evento del genere darebbe al nostro territorio e il sostegno che potrebbe portare alle tante realtà economiche e turistiche della zona duramente colpite dall'emergenza Covid.

