Marco Cattani confermato presidente dell'Associazione Musicale Lucchese

I consiglieri nominati dall'assemblea dei soci tenutasi il 7 luglio scorso hanno confermato al primo CdA – svoltosi il 5 agosto – l’avvocato Marco Cattani alla guida dell'Associazione Musicale Lucchese. Cattani proseguirà quindi per altri quattro anni il suo accurato lavoro di tessitura di contatti e collaborazioni a livello locale e nazionale, lavoro che in questi anni ha portato l’AML alla ribalta nel panorama culturale italiano.

«Ringrazio il consiglio per la fiducia accordata – ha commentato Cattani – La speranza è quella di poter continuare a far crescere l'Associazione, ponendola sempre più come importante interlocutore nell'ambito musicali e, più in generale, culturale. Sapendo di poter contare sulla preziosa e insostituibile collaborazione dei consiglieri, del comitato artistico e del suo direttore, Simone Soldati».

Il consiglio dell’AML ha confermato il maestro Egisto Matteucci nella carica di vicepresidente. Nel ruolo di direttore artistico è stato confermato Simone Soldati.

I consiglieri della storica associazione, fondata nel 1964 da Herbert Handt (presidente onorario), sono Lorenzo Azzi, Francesca Fazzi, Carlo Frati, Simona Godini ed Enrico Ragghianti. Fanno parte del comitato artistico Nicola Bimbi, Fabrizio Giovannelli, Anna Paola Guerrieri, Carla Nolledi e Marcello Parducci. Il nuovo consiglio ha nominato Vittorio Armani nel costituendo Collegio dei revisori dei conti.

Fonte: Ufficio stampa Associazione Musicale Lucchese