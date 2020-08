La Mens Sana BasketBall Academy ripartirà dalla serie C Silver. Alla sezione della Polisportiva Mens Sana è arrivata in data odierna la comunicazione dell’ufficio gare della Fip Toscana, che ha comunicato come la richiesta di riposizionamento in categoria superiore avanzata nei mesi scorsi dalla società sia stata accolta dal Consiglio Regionale. Accertata la disponibilità da parte della Mens Sana Basketball Academy, la società è stata inserita nel prossimo campionato di serie C Silver.

“Dopo l’anno zero con la partecipazione al campionato di Promozione – sottolinea il presidente della Polisportiva Mens Sana Antonio Saccone – con tanti aspetti positivi come la vicinanza del pubblico e dei tifosi, la ripartenza del settore giovanile grazie all’impegno di staff e tecnici, è arrivato lo stop per il lockdown, con una prima squadra che aveva saldamente in mano la prima posizione in classifica. Anche per tutto quello che siamo stati in grado di creare abbiamo chiesto l’ammissione alla categoria superiore, questa decisione che arriva dalla federazione è motivo di soddisfazione anche perché ci viene riconosciuto tutto il lavoro effettuato. Adesso andiamo avanti con un progetto sostenibile e che continui a coinvolgere giovanili, famiglie e tifosi”.

“Siamo felici ed orgogliosi che la Federazione abbia accolto la nostra richiesta di riposizionamento in categoria superiore - conferma il direttore Generale della sezione Basket Riccardo Caliani - perché ritengo che durante lo scorso campionato abbiamo dimostrato sul campo di meritare la promozione. La disponibilità di un posto in C Silver ci ha poi spinto ad accettare questa sfida ambiziosa, saltando il campionato di serie D che avremmo affrontato con obiettivi ambiziosi, consapevoli che la sfida che ci attende in C Silver sarà molto difficile. Ci tengo a ringraziare la Polisportiva che è stata pronta ad accogliere al volo questa opportunità concessaci dalla Fip Toscana, manifestando fin dall’inizio la volontà di proseguire, nonostante il blocco imposto dal Covid-19, un progetto di graduale e sostenibile crescita della sezione basket.”