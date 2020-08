Musica, weekend di eventi in Mugello

Musica, tanta, natura, tantissima, anche nella seconda metà di agosto, oltre a interessanti appuntamenti teatrali. Questo il leitmotiv del prossimo weekend in Mugello.

Ecco i principali appuntamenti nel fine settimana: “Il Museo in Musica”, “Moscheta in Musica”, “La musica dei Diacci”, “Lune di musica” e ancora “Walt Disney Fantasy” e “Le sere di fine estate”, musica nel centro marradese e al Rifugio di Casa al Giogo, il coro Muliries Voces a Casetta di Tiara, gli spettacoli teatrali e incontri culturali di “Barberino Estate” e di “Boccascena”, “Il genetliaco campaniano” con la presentazione della riproduzione del manoscritto di Dino Campana “Il più lungo giorno”, visita al Palazzo dei Vicari e brindisi sui camminamenti, mostre (la nascita di Firenzuola, le opere di Felice Levini al Chini Museo, la mostra sui 600 anni della cupola di santa Maria del Fiore di Firenze a Scarperia), oltre a escursioni e passeggiate nella natura, attività e iniziative aperto al rifugio I Diacci e a Moscheta, buon cibo, occasioni di relax.

E con 'Mugello for Kids', tanti suggerimenti per trascorrere in famiglia il tempo libero e trovare l'attività più adatta per grandi e piccini.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa