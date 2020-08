Nicola Zingaretti a Cascina per Michelangelo Betti Sindaco

Il segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti incontrerà, Venerdì 21 agosto alle ore 21 al Circolo Arci Zambra, i cittadini cascinesi nell’ambito delle iniziative della campagna elettorale del centrosinistra. Il segretario Dem sarà presente a Cascina nel giorno della presentazione delle liste per il voto amministrativo del 20 e 21 settembre. Un appuntamento importante, a 30 giorni dalle elezioni, a sostegno della coalizione di centrosinistra in vista degli appuntamenti elettorali per il Comune di Cascina e per la Regione: a fianco di Zingaretti ci sarà Michelangelo Betti, candidato a sindaco del PD, Italia viva, Verdi, Volt, Per Voi e Bene comune. Sarà presente all’iniziativa anche Eugenio Giani candidato Presidente della Regione Toscana.

Per Michelangelo Betti: "la presenza del segretario nazionale a Cascina, ad un mese dal l'appuntamento elettorale, è un segnale importante che testimonia la rilevanza del nostro comune e la necessità di restituirle un'amministrazione in grado di pensare al suo futuro".