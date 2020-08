Orentano piange il 'Tille', è scomparso Francesco Guerri

Orentano piange una figura storica, il Tille. Al secolo Francesco Guerri, è scomparso ieri (mercoledì 19 agosto) a Pescia all'età di 84 anni. Nato a Castelfranco di Sotto, ha contribuito alla crescita del Carnevale della frazione di Orentano.

I funerali si svolgeranno venerdì 21 agosto alle ore 11 presso la Chiesa San Lorenzo Martire di Orentano. Sarà tumulato nel cimitero orentanese.

Proprio l'Ente Carnevale dei Bambini di Orentano lo ha ricordato con parole commoventi: "Era un orentanese vero che amava sopra ogni cosa il suo paese. Dotato di un intuito formidabile, di un grande spirito di iniziativa e di inventiva, ha ricoperto vari ruoli nell'Ente Carnevale dei Bambini e anche in altre associazioni paesane. Era un Orentanese di vecchia generazione, tra quelli che hanno contribuito a portare il nome del nostro piccolo paese lontano e a farlo diventare famoso per le feste, a creare il “paese spettacolo”, un paese in festa tutto l’anno. Molti carri sono nati dal suo estro e dalla sua fantasia e poi la sagra ed il dolcione sono stati realizzati grazie al suo prezioso contributo. Grazie per quello che hai dato alla nostra associazione. Grazie per quello che hai dato a tutto Orentano".