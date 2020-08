Pallacanestro Empoli, la squadra degli Under 13 sarà affidata a Niccolo' Mencherini

Sara’ Niccolo’Mencherini il Coach dei nostri Under13 che si apprestano a fare il salto dal minibasket al primo gradino delle giovanili. Nicco sebbene impegnato con la prima squadra non ha voluto lasciare soli i suoi piccoli atleti in quello che è un importante passo verso il basket dei “grandi” :”Sono molto felice di continuare il lavoro di crescita con questi ragazzi che ho con me già da l'anno scorso. Quello che si appresta ad iniziare sara’ uno degli anni più difficili perché avremo il salto dal minibasket alle giovanili, un percorso di crescita sia dal punto di vista del gioco che da quello umano, dove ci saranno da assumersi le prime responsabilità. Per quanto mi riguarda personalmente invece è una grande soddisfazione essere con questo bel gruppo di ragazzi con i quali mi sono trovato alla grande, non vedo l'ora di ricominciare a sudare in palestra con i miei ragazzi!”

In bocca al lupo sia a Nicco che ai ragazzi Under 13.

