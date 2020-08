Premio letterario Chianti, incontri con Molesini e Ianniello

Sabato 29 agosto 2020, ore 18.00, presso il parcheggio pubblico dell’area Fun Village in via degli Olivi a Radda in Chianti, quarto incontro con gli autori finalisti del Premio letterario Chianti: Andrea Molesini presenta il libro “Dove un’ombra sconsolata mi cerca”, Sellerio editore.

Sabato, 12 settembre 2020, ore 18.00, presso la Pineta di Barberino Val d’Elsa , il quinto ed ultimo incontro con gli autori finalisti del Premio: Enrico Ianniello presenterà ai lettori il suo romanzo “La compagnia delle illusioni”, Feltrinelli editore.

Si raccomanda ai partecipanti l’uso della mascherina come nei due precedenti incontri del luglio 2020.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa