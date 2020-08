Premio San Matteo d'oro e due mostre di pittura: al lavoro l'associazione Arco di Castruccio

L'Associazione Culturale "Arco di Castruccio" continua la sua intensa attività di promozione delle tradizioni e della storia locale, sempre nel più ampio quadro di quella nazionale. L'intento è rivolto a mantenere viva la memoria di in passato più o meno recente ma anche guardare con attenzione al presente e al futuro. Per questo ,come comunica il Presidente Marzio Gabbanini, sono in via di organizzazione due mostre di pittura da collocare nel mese di Settembre, e in quello di Ottobre, la consegna del premio San Matteo d'oro a una personalità che si sia particolarmente distinta in campo spirituale, sociale e culturale , una conferenza sul passaggio della seconda guerra mondiale nel Valdarno inferiore a 75 anni dalla sua conclusione. Presto saranno comunicate le date specifiche e gli spazi in cui le iniziative saranno realizzate.

Fonte: Associazione Culturale Arco di Castruccio