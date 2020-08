Processo Banca Etruria, archiviata la posizione di Pierluigi Boschi e dell'intero cda

È stata archiviata la posizione per l'ex cda della banca Etruria, tra cui anche quella di Pierluigi Boschi, all'epoca nel cda e padre di Maria Elena Boschi,

all'epoca ministra. È quanto ha deciso il gup di Arezzo Fabio Lombardo riguardo la vicenda della liquidazione dell'ex dg di Banca Etruria Luca Bronchi. A renderlo noto oggi il Corriere di Arezzo. La vicenda è relativa ai circa 700mila euro versati nel 2014 da Bpel all'ex dg che proprio per la buonuscita è stato condannato in primo grado, mentre l'ultimo presidente col quale si accordò, Lorenzo Rosi, è sotto processo

Va ricordato che già mesi fa per Boschi e gli altri membri era già caduta mesi fa l'ipotesi più grave, quella della bancarotta fraudolenta. Restava quindi l'accusa di bancarotta semplice. Il gip a gennaio restituì gli atti alla procura per un ulteriore approfondimento, ma la procura, svolto il ha poi ribadito la richiesta di archiviazione non essendo emersi elementi a carico dei consiglieri.