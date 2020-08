Regionali, Anna Maria Pagni candidata con lista Orgoglio Toscana per Giani Presidente

Mai come oggi sento di vitale importanza che ognuno si metta, in qualche modo, al servizio della comunità. Ognuno si deve sentire parte attiva e non si può essere sempre spettatori critici e spesso distruttivi, verso la politica e il pubblico in generale’

Mi sono sempre interessata alla vita sociale e alla cosa pubblica e con il mio lavoro di insegnante prima e di Dirigente Scolastica dopo, ho avuto modo di conoscere sia il territorio pistoiese che la Valdinievole. Realtà ricche e variegate che si meritano una posizione di prima linea nella nostra amata Toscana.

Sono Anna Maria Pagni, nata a Uzzano, un delizioso borgo dove la mia famiglia di origine ha vissuto da sempre e dove tuttora abito con mio marito. Ho due figli, una medico e l’altro ingegnere che, come molti giovani nati negli anni ‘ 80, lavora tra la Gran Bretagna e la Spagna

Ho fatto la Dirigente Scolastica a Pescia, Massa e Cozzile e Montecatini Terme e questo mi ha consentito di conoscere in modo preciso i bisogni delle varie realtà.

Faccio parte della Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani e svolgo attività legate al mondo dell’educazione e della formazione. L’ educazione e la scuola sono in primo piano per qualunque Stato moderno, in questo momento più che mai.

Mi diletto a scrivere filastrocche, poesie e racconti brevi.

Dopo aver imparato a saper gestire prima una classe e, dopo, un Istituto Scolastico mi sento di avere la competenza, la maturità e la conoscenza per poter amministrare la cosa pubblica.

Sono orgogliosa di presentarmi alle elezioni Regionali 2020 con la lista ORGOGLIO TOSCANA GIANI PRESIDENTE, concreta sfida per una modernizzazione della nostra Toscana.

Non ho mai dimenticato di insegnare agli alunni che la Toscana è il primo Stato al mondo ad aver abolito la pena di morte e questo la dice lunga sul senso endemico di libertà e di senso civico che noi toscani abbiamo. Che la Toscana è la culla del Rinascimento che ha lasciato nelle nostre cellule più nascoste quella traccia di creatività conosciuta nel mondo che stiamo rovinosamente perdendo e dobbiamo recuperare al più presto.