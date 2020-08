Ristagno nel sottopasso, FdI Empoli: "Inaccettabile spreco d'acqua"

"Il Coordinamento di Fratelli d’Italia – Empoli, questa mattina è venuto a conoscenza di un ristagno di acqua nel sottopasso ferroviario di Empoli, in direzione della Stazione in P.zza Don Minzoni; grazie alla segnalazione di diversi cittadini. Da quanto appreso, il fenomeno perdura da più di un mese; sono state fatte segnalazioni sia ad Acque S.p.A., sia all’Urp del Comune di Empoli.

Al riguardo Acque S.p.A. ha risposto che è stato fatto un sopralluogo, ma non risultano perdite da condutture idriche; il Comune, contattato una settimana fa, ha risposto che avrebbe fatto un sopralluogo, ma ad oggi nulla è stato fatto. Il Coordinamento di Fratelli d’Italia – Empoli, ed il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Centrodestra per Empoli, chiedono al Comune , ad Acque S.p.A, ed alle altre autorità competenti di porre rimedio alla situazione in atto.

Risulta inaccettabile ed inconcepibile questo rimpallo di responsabilità ed inefficienza; soprattutto in un momento storico, come quello che stiamo vivendo a causa del Covid-19. Infatti, lo spreco di una risorsa vitale come l’acqua, non può esserci, visto il giustificato invito del Comune di Empoli a farne buon uso. Oltretutto vi è anche uno spreco di denaro pubblico, le tariffe di Acque S.p.A. aumentano sempre più, i cittadini fanno sempre maggior fatica a poterle pagare, ed il servizio reso dall’ente è assai deficitario.

Si ribadisce l'urgenza di fare presto".



Fratelli d'Italia-Empoli