Sds Pistoiese, al via test sierologici al personale scolastico

Prenderanno il via lunedì prossimo, 24 Agosto, i test sierologici rivolti a tutto il personale scolastico, docente e non docente, che opera nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, in quelle primarie e secondarie, statali e non statali, paritarie e private, del territorio di riferimento della Società della Salute Pistoiese.

Oltre al personale delle scuole è interessato allo screening il personale dei servizi educativi 0-6 anni, servizi mensa e trasporto, con l'obiettivo di impostare un'azione corale e sinergica di sensibilità sociale.

"E' tutto pronto per dare il via allo screening del test sierologico del personale docente e non docente degli istituti scolastici del nostro territorio di competenza – sottolinea la presidente della SdS Pistoiese, Anna Maria Celesti -. Pur essendo su base volontaria, la sua esecuzione è di particolare importanza non solo per la salute di chi si sottopone al test ma anche per tutti coloro con i quali si possono avere contatti durante l'attività lavorativa. La Società della Salute Pistoiese è impegnata con tutti i suoi sindaci, insieme alle autorità scolastiche e a quelle dell'Ausl Toscana Centro – conclude Celesti - in questa importante campagna di informazione e di sensibilizzazione per raggiungere la massima partecipazione possibile".

Il link regionale dedicato a questa iniziativa, dove è possibile prenotarsi per i prelievi che verranno effettuati in uno dei 24 presidi territoriali attivi: https://rientroascuola.sanita.toscana.it/#/home

Ogni Comune della SdS Pistoiese pubblicherà sul proprio sito un banner dedicato all'iniziativa.

