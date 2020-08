Sequestrate borse a un venditore abusivo al mercato di Empoli

Durante il servizio di vigilanza al mercato di Empoli la polizia municipale dell'Empolese Valdelsa ha individuato un venditore abusivo su via delle Olimpiadi. Alla vista degli agenti si è dileguato facendo perdere le tracce. A terra sono rimaste abbandonate otto borse che sono state prese in consegna dagli agenti e sottoposte a sequestro in base alla normativa regionale sul commercio. Durante la mattinata gli agenti coadiuvati dai volontari della Misericordia, Croce Rossa e Pubblica Assistenza hanno effettuato anche il controllo sull'uso delle mascherine impedendo a chi sprovvisto di accedere all'area del mercato.