Spaccio, musura cautelare e denuncia per due 25enni a Sansepolcro

Eseguita ieri dai carabinieri del N.O.R.M. della Compagnia di Sansepolcro un’ordinanza di custodia cautelare domiciliare per reati inerenti agli stupefacenti. Le indagini condotte nelle ultime settimane dai militari e scaturite da un controllo stradale durante il quale erano stati rinvenuti modici quantitativi di stupefacenti hanno permesso di ricostruire e cristallizzare l’attività di cessione della droga e portato all’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare domiciliare nei confronti di un 25enne biturgense, con alle spalle numerosi precedenti di polizia, per spaccio di sostanza stupefacente e alla denuncia in stato di libertà di un coetaneo, fiorentino di nascita e biturgense di adozione, disoccupato, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In casa di quest’ultimo, nel corso della perquisizione locale e personale delegata nell’ambito della medesima attività, i militari di Sansepolcro e quelli del Nucleo Cinofili di Firenze, hanno rinvenuto e sequestrato circa 4 grammi di marijuana.

La misura cautelare personale domiciliare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Arezzo – su proposta della Procura della Repubblica che ha condiviso il quadro indiziario ricostruito dai militari.