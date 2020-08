Appartamento 'centrale' dello spaccio: nove denunce a Pisa, quattro sono minorenni

Nove denunce sul litorale di Pisa per spaccio e detenzione di stupefacenti. Un'operazione della polizia pisana ha smantellato una sorta di rete criminosa che aveva come base un appartamento vicino al mare. Proprio lì sono state trovate le nove persone, sei uomini e tre donne, tutte con precedenti. Di questi nove, ben quattro erano minorenni. Uno dei denunciati era agli arresti domiciliari proprio in quella casa.

Gli agenti hanno trovato hashish e materiale per taglio e confezionamento. L'appartamento serviva proprio da centrale dello spaccio per il litorale pisano, stando alla polizia. Come detto, sono nove le denunce e quattro di queste sono per minorenni. Tre minori, di origini tunisine, sono stati mandati in strutture di comunità; una minorenne invece è stata affidata ai genitori.