Ubriaca al volante provoca due incidenti in mezz'ora: denunciata 31enne

Ha provocato due incidenti in appena mezz'ora, la donna, una 31enne, era ubriaca. È accaduto a Prato. La donna è stata denunciata dalla polizia municipale per guida in stato di ebbrezza con l'aggravante della aver provocato incidenti stradali. Le è stata immediatamente ritirata la patente. Da quanto si apprende gli incidenti risalirebbero alla scorsa settimana, ma i provvedimenti sono scattati ieri a seguito dei risultati degli esami alcolemici che hanno accertato per la donna un tasso alcolemico di oltre 3 volte il limite di legge.

Il primo sinistro si è verificato in viale Allende: la 31enne ha tamponato un motociclista rimasto fortunatamente incolume; la donna . Poi si è poi arrivata in via Pistoiese dove ha sbandato e urtato violentemente un'auto in sosta.