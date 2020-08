Alessandro Tambellini ospite del talk show di Real Collegio Estate

Le sfide d’autunno dell’amministrazione comunale dopo l’emergenza Covid, ma anche i tanti progetti in ponte per gli ultimi due anni di mandato da primo cittadino e i temi ‘caldi ’del dibattito politico.

Alessandro Tambellini, sindaco di Lucca, torna martedì (25 agosto) sul palco del chiostro medievale di Santa Caterina al Real Collegio di Lucca ospite del talk show condotto dal giornalista Paolo Mandoli che, per l’occasione, si intitolerà Cosa abbiamo in Comune?

Al centro del dialogo, che sarà aperto anche alle domande dei cittadini presenti, ci sarà innanzitutto l’analisi della situazione economica. Dopo il lockdown delle principali attività del territorio il Comune, infatti, ha dovuto mettere in campo una serie di stanziamenti di urgenza di sostegno per l’economia locale.

Non mancherà la possibilità di approfondire altre tematiche di attualità, dalla riqualificazione dell’ex Manifattura e delle periferie all’ambiente, dalla viabilità alle infrastrutture fino al tema della scuola che fra poche settimane si appresta ad aprire i battenti.

L’ingresso al talk show è gratuito. Si consiglia di presentarsi con almeno 15 minuti di anticipo per consentire lo svolgimento delle corrette procedure anti-contagio previste dalla normativa per gli eventi all’aperto. L’ingresso è da via della Cavallerizza.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa