Auto sul posto disabili a Cerreto Guidi, la segnalazione di un lettore

Cerreto Guidi, un'auto parcheggiata sempre sul posto riservato ai disabili. Pubblichiamo una segnalazione giunta da un nostro lettore.

Questa la denuncia: "Da almeno 2 settimane una signora parcheggia la macchina per mattinate o giornate intere in un parcheggio riservato ai disabili. In via della Libertà. Altezza wineria. Ci sono dei lavori lungo la strada, meno parcheggi disponibili e la signora parcheggia tranquillamente nel posto disabili”. Il cittadino chiede che sia fatta chiarezza sulla vicenda.

Nella foto allegata dal lettore, l'auto in questione. L'amministrazione comunale sarebbe stata informata dal cittadino della situazione.