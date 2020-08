Barriere architettoniche a Certaldo Alto, Lega: “Comune intervenga subito”

Certaldo Alto si conferma essere croce e delizia per i visitatori e per i turisti.

Non bastano i numeri pubblicati di recente, per avere la conferma che il Borgo del Boccaccio è appetibile e frequentato; serve anche constatare come buona parte dei turisti, specialmente fra i diversamente abili, incontrano difficoltà per accedere ai siti più importanti, ovvero Casa Boccaccio e Palazzo Pretorio.

La conferma è arrivata da un servizio andato in onda al TG Regionale, durante il quale è stata denunciata la presenza di barriere architettoniche e di mancati servizi per i disabili.

“Da anni, per mezzo di interrogazioni, mozioni e sopralluoghi evidenziamo queste criticità, ma l'Amministrazione, impegnata tanto ad apparire, respinge qualsiasi proposta migliorativa per il Borgo e si autoconvince di offrire ai visitatori il meglio possibile; invece viene smentita dai visitatori stessi” accusa Eliseo Palazzo, Consigliere comunale Lega a Certaldo.

“Neanche un anno fa il Sindaco si è esposto impegnandosi ad ottenere la bandiera lilla, solitamente conferita ai Comuni accessibili a chi ha mobilità ridotta e disabilità; oggi pare non essere cambiato niente e ci troviamo nuovamente a sollevare un problema noto, ma evidentemente ignorato”, denuncia Damiano Baldini, candidato alle Elezioni Regionali per la Lega.

L'impegno sarà quello di monitorare la situazione e effettuare un nuovo sopralluogo, per mezzo del quale far presente ancora una volta quel che non va. Non ci si può limitare a fare spallucce e promettere sistematicamente, senza però realizzare.

L'Amministrazione intervenga subito, se davvero si vuol creare maggior movimento turistico occorre colmare il gap che impedisce l'accesso ai cittadini diversamente abili.

Link YouTube accesso Palazzo Pretorio: https://youtu.be/JrjfLcsDY2Y

Fonte: Damiano Baldini - Candidato Lega alle elezioni regionali Eliseo Palazzo - Consigliere comunale Lega Salvini Certaldo