Bimbo di 3 anni privo sensi in piscina, è in prognosi riservata

Trasportato d'urgenza all'ospedale Meyer un bambino di 3 anni, dopo essere caduto nella piscina della sua abitazione ad Altopascio. Il bimbo sarebbe sfuggito al controllo dei familiari che lo hanno trovato poco dopo riverso in acqua privo di sensi. Il bambino è stato trasportato a Firenze con l'elisoccorso e sono in corso accertamenti per capire se abbia perso conoscenza in acqua o a seguito di una caduta. Le sue condizioni sono state giudicate gravi dai medici dell'ospedale fiorentino che lo hanno ricoverato in rianimazione e si sono riservati la prognosi.