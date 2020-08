Blitz all'ex vetreria Vitarelli, allontanate dieci persone

Dieci persone sono state allontanate dall'ex vetreria Vitarelli dopo un blitz dei carabinieri. I militari sono intervenuti a Porta a Mare sull'Aurelia nel capannone della vecchia vetreria, dismessa da anni, per un'operazione di contrasto al degrado.

Dieci persone, tre italiane e sette straniere, stavano occupando abusivamente l'ex vetreria. Alcune di queste dormivano su materassi di fortuna posti sul pavimento mentre altre bivaccavano all’interno della struttura. Tutte avevano precedenti per reati contro il patrimonio o stupefacenti.

Come detto sono state allontanate dalla struttura, a esclusione di due soggetti che sono stati condotti in caserma per l’identificazione con foto segnalamento.