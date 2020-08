"Ci batteremo contro le lobby del vivaismo": Fattori presenta i candidati pistoiesi di Toscana a Sinistra

“Ci siamo battuti per cinque anni, in Consiglio regionale, contro le lobby del vivaismo arroccate a difesa di un modello insostenibile e siamo convinti sia necessario avviare subito la transizione verso un vivaismo amico dell’ambiente e della salute. Le acque di superficie e di falda sono inquinate, spesso con valori superiori ai limiti di legge, a causa dei pesticidi. Avevamo proposto una legge a tutela della salute e dell’ambiente, che aumentava le distanze tra i luoghi di irrorazione di queste sostanze velenose e luoghi sensibili quali le abitazioni, le strade e o gli specchi d’acqua ma PD, Italia Viva e centrodestra hanno fatto muro. Dateci i numeri per governare e ne faremo una delle nostre battaglie fondamentali: difenderemo la cittadinanza di Pistoia, Pescia, Quarrata e degli altri comuni dell’area, incentivando un vivaismo sostenibile e in generale la transizione all’agricoltura biologica”. Con queste parole Tommaso Fattori, candidato presidente della Regione per Toscana a Sinistra, ha presentato la lista per la circoscrizione di Pistoia che correrà alle prossime elezioni regionali. “La nostra proposta di governo regionale per una svolta verde e per la giustizia sociale prevede di indirizzare i fondi pubblici, inclusi i quindici miliardi attesi dall’Unione Europea – ha detto -, verso chi assicura lavoro stabile e la conversione ecologica delle produzioni, manifatturiere e agricole. Noi vogliamo la ripubblicizzazione dei servizi essenziali e il rafforzamento della sanità pubblica territoriale. Proponiamo anche un piano speciale di edilizia residenziale pubblica per dare una casa popolare a chiunque sia in lista d’attesa.”

“Nell’area pistoiese è necessario indirizzare i fondi verso l’agricoltura biologica e il superamento dell’uso di pesticidi ed erbicidi”, ha ribadito Fattori. Nel corso della presentazione Fattori ha citato anche l’inceneritore di Montale: “in campagna elettorale tutti vengono a dirvi che l’impianto sarà chiuso - ha detto - ma una volta arrivati al governo regionale si scordano la promessa e tutto va avanti come se nulla fosse. Peraltro si tratta di un inceneritore vecchio e mal gestito, i cui frequenti fermi impianto hanno causato l’emissione di diossine, furani e altre sostanze pericolose. Noi di Toscana a Sinistra siamo diversi, abbiamo dimostrato con i fatti la nostra coerenza. Se diventassi Presidente della Regione il superamento dell’inceneritore di Montale, la bonifica dell’area e la sua conversione a fabbrica dei materiali sarebbero una priorità regionale da attuare immediatamente. Come mi impegnerei per la difesa del Padule di Fucecchio, la cui gestione PD e IV hanno voluto smembrare”.

Quanto infine al tema chiave della sanità, Fattori ha detto che il territorio pistoiese rappresenta un esempio chiaro di come la controriforma sanitaria Rossi-Saccardi abbia marginalizzato le comunità lontane da Firenze. “Penso ad esempio all’Ospedale di San Marcello. La sanità territoriale è la prima barriera di prevenzione della malattia e l’averla indebolita è una scelta miope e sbagliata, che ha rafforzato la sanità privata”, ha aggiunto Fattori. “La nostra proposta di legge sulle Case della Salute, approvata in Consiglio regionale e di cui attendiamo l’attuazione, inverte questo modello. Le persone all’interno lavoreranno in team, opereranno sulla prevenzione e saranno quel presidio capace di non sovraccaricare gli ospedali. Accanto a queste lavoratrici e questi lavoratori della sanità oggi ci sono troppi precari e lavoratori esternalizzati: noi vogliamo internalizzare e stabilizzare. Penso alle lavoratrici del CUP e ai front office della sanità”.

LA LISTA DI TOSCANA A SINISTRA PER LA CIRCOSCRIZIONE DI PISTOIA

Giulia Barbiconi

26 anni, studentessa in scienze infermieristiche, attivista di Rifondazione Comunista interessata ai temi sociali e della sanità. È iscritta all’ANPI.

Roberto Lido Daghini

Agrotecnico, attualmente dipendente tessile. È stato consigliere comunale a Serravalle Pistoiese ed è attualmente segretario del circolo di Rifondazione Comunista di Serravalle Pistoiese e membro del comitato federale provinciale.

Enrico Guastini

Laureato in scienze forestali e ambientali con un dottorato in gestione sostenibile delle risorse agrarie e forestali, è stato per anni ricercatore in ambito accademico su temi geotecnici e di ingegneria naturalistica. Attualmente è docente alla scuola secondaria. Convinto sostenitore dell’importanza dei beni comuni e della necessità di un nuovo modello sviluppo, spesso impegnato con comitati e movimenti nati per tutelare ambiente, territorio e salute.

Maddalena Lo Fiego

di professione educatrice, milita nel sindacato di base Cobas anni impegnandosi in particolare nella difesa della scuola pubblica. È Membro dell'Assemblea permanente antirazzista e antifascista, Vicofaro - Pistoia, in difesa dei Diritti umani, contro ogni forma di discriminazione e violenza.

Patrizia Salis

60 anni, fin da giovane ha svolto attività politica impegnandosi per i diritti sociali, l’ambiente, la parità genere e il recupero degli spazi abbandonati. Da alcuni anni è attiva in Potere al Popolo.

Marcello Valentini

50 anni, di professione programmatore. Il suo primo impegno politico è stato nella Sinistra giovanile e nel PDS. È uno dei fondatori dell’associazione “Il Bene Comune” attiva su tematiche ambientali.

Tommaso Fattori

Candidato presidente della Regione

Elezioni regionali Toscana 2020