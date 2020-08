Lavori per 1,4 milioni di euro del Consorzio di bonifica tra l'Egola e il Montalbano

Sono in esecuzione perizie per 1,4 milioni di euro sull'Uio Egola-Montalbano, ovvero tra Cerreto Guidi, Fucecchio, Vinci e Santa Maria a Monte. Proseguono dunque i lavori del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno.

Non solo operazioni di sfalcio della vegetazione, a spiegare i lavori è Maurizio Ventavoli, presidente del CB4: "Stiamo provvedendo all’esecuzione di cantieri programmati per risolvere alcune problematiche riscontrate sul territorio. Si tratta di interventi fondamentali per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua, realizzati di concerto con i Comuni interessati e la Regione Toscana".

Si parte da Cerreto Guidi, da Rio Frati. Qui è previsto il ripristino la messa in sicurezza di un tratto di arginatura danneggiata durante gli eventi meteorici invernali. Si passa al Rio Campocollese di Vinci, dove sarà ripristinata la sezioen fluviale.

A Fucecchio interventi di ripristino della sezione idraulica interessano il Rio Vallebuia, a monte e a valle della S.P. Francesca e il Rio delle Botteghe nei pressi della Zona industriale delle Botteghe.

Sono in fase di definizione alcuni progetti di scavo, con particolare riferimento al Rio della Valle e al Fosso Rugiati, nel Comune di Cerreto Guidi, e di Dogaia n. 3 e Diramazione Dogaia n. 5, nel Comune di Santa Maria a Monte.