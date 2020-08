Dati in crescita coronavirus: il sindaco Falorni fa il punto su scuola, sicurezza ed economia

“La situazione che stiamo vivendo in Italia e i dati che ci arrivano sono fonte di preoccupazione”. Queste le parole con cui il Sindaco, Alessio Falorni, ha aperto la sua diretta “social” di ieri sera, un’occasione per tornare a parlare dei recenti contagi da Covid 19 e per fare il punto su alcuni interventi che sono stati realizzati (oppure sono in corso) a Castelfiorentino. Esaminiamoli nel dettaglio.

SCUOLA – Il Sindaco ha ripercorso il lavoro fatto dall’Amministrazione Comunale affinché bambini e ragazzi possano tornare a scuola il 14 settembre in sicurezza. Ha ricordato gli interventi realizzati per quanto riguarda le attività della scuola dell’infanzia (svolte all’esterno), della scuola elementare “Roosevelt” (che presentava minori difficoltà organizzative), della scuola elementare “Di Vittorio” (che avrà tre classi al piano terra), nonché l’inversione dell’utenza scolastica tra il plesso della “Tilli” e il plesso della “Bacci”, soffermandosi anche su alcuni interventi in corso sui plessi (antincendio sul Nido Panda e sulla copertura della “Tilli”).

MANOVRA ECONOMICA – Il Sindaco ha ricordato gli interventi fatti a favore di imprese e famiglie, in particolar modo le riduzioni (-25% sul non domestico, e -10% sul domestico) della tassa sui rifiuti

CANTIERI – Il Sindaco ha fornito alcune notizie sullo stato di avanzamento di alcuni cantieri. Sulla nuova 429 ha precisato che sta andando avanti la costruzione del Ponte sul Rio Petroso, per cui si prevede che nel mese di ottobre sarà aperto il nuovo lotto che concluderà il tratto Castelfiorentino-Empoli. Alcuni cittadini hanno chiesto delle barriere antirumore in un’area attraversata dal nuovo tracciato, che potrebbero servire anche a contenere il passaggio di animali. Il Commissario Annunziati ha promesso che verranno fatti dei correttivi, una volta terminato l’appalto, impiegando le somme residue rimaste a disposizione. Per quanto riguarda l’ascensore in Piazza Gramsci, da lunedì partiranno i lavori di costruzione del secondo ascensore (dal “Grande Leccio” a Piazza stanze operaie) che sarà accompagnato da un intervento di riqualificazione di tutta l’area interessata. Stormi di uccelli sul piazzale: ai primi di settembre saranno effettuati interventi di potatura sulle piante, l’unico modo efficace per ridurre questo problema. Illuminazione: prosegue la progressiva sostituzione dei corpi illuminanti nel territorio (con luci a led, più efficaci e che consumano meno) nell’ambito del Project Financing. A partire da settembre è previsto l’avvio dei lavori sul viale Roosevelt (nuova pista ciclabile).

CONTAGI – Il Sindaco si è soffermato sugli undici nuovi contagiati da Covid 19 di Castelfiorentino, in massima parte giovani rientrati da una vacanza all’estero. Ha precisato che per ora le persone stanno bene e che nessuno si trova in terapia intensiva. “La nostra paura nei confronti del coronavirus è molto decresciuta” come conseguenza della riduzione dei contagi, ha dichiarato, ma adesso occorre adottare maggiore attenzione. Ha sottolineato che i contagi da Covid sono in forte ascesa all’estero, in alcuni paesi dell’Europa e in modo particolare nel continente americano. Per questo il Ministro Speranza ha ordinato dal 13 agosto i tamponi obbligatori a chi proveniva dai paesi a rischio, e pochi giorni dopo l’obbligo della mascherina anche all’aperto (dopo le 18) laddove non sia possibile mantenere le distanze. Ha richiamato la necessità di mantenere il distanziamento sociale e di indossare la mascherina nei luoghi dove è vietato, e di continuare a lavarsi le mani.

SERVIZI DI PREVENZIONE ASL – Il Sindaco ha ricordato i servizi messi a disposizione dall’asl per monitorare il proprio stato di salute. Venerdì sera (dalle ore 21.00) al “Social Park” di Viale Roosevelt ci sarà la possibilità di fare il test sierologico. Il test può essere prenotato dal 24 agosto al 5 settembre anche presso il proprio medico di famiglia. Chi dovesse risultare positivo può fare poi il tampone, sicuramente più attendibile.

SICUREZZA – Il Sindaco ha sottolineato che tutte le problematiche relative alla sicurezza sono attentamente monitorate dalle forze dell’ordine e dalle istituzioni, soffermandosi su due casi relativi a persone che purtroppo hanno problemi conclamati dal punto di vista dello stato mentale. Fra queste, una presenta problemi di alcolismo, ed è reduce da una brutta esperienza di caporalato. Ha inoltre richiamato l’attenzione sul fatto che, purtroppo, ci sono altri casi delicati che non arrivano sulle pagine dei giornali ma che vengono ugualmente seguiti dalle istituzioni. “Chi finisce su un’autombulanza ha storie di sofferenza alle spalle”, ha aggiunto il Sindaco “Non sono tra quelli teneri in tema di sicurezza – ha dichiarato – però non dobbiamo neppure sconfinare nel populismo che talvolta ci viene propinato per fini politici. Dobbiamo cercare di agire con grande attenzione e competenza sui casi che riguardano la sicurezza, e con attenzione e sensibilità nei confronti di chi ha problemi seri. Questo non è buonismo, significa di far parte di una comunità matura e civile. E io sono orgoglioso di far parte di una comunità come Castelfiorentino che mette questi valori nella propria agenda e nella propria storia”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa