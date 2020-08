È morto il professor Emo Chiellini, presidente di Lmpe. Il cordoglio del Comune di Capannori

Cordoglio da parte dell'amministrazione comunale di Capannori per la morte del professor Emo Chiellini, presidente di Lmpe (Laboratorio materiali polimericiecocompatibili), azienda nel settore dell'economia circolare che ha sede al parco scientifico di Segromigno in Monte.

“E' anche grazie a Chiellini – dice il sindaco Luca Menesini – che abbiamo dato vita al parco scientifico di Segromigno in Monte come punto di riferimento per l'economia circolare nel panorama regionale. Da un lato infatti la struttura ospita gli studi del Centro Ricerca Rifiuti Zero, dall'altro è sede di aziende come Lpme che hanno fatto della sostenibilità la loro missione, ricercando polimeri biodegradabili che potrebbero rivoluzionare la produzione di imballaggi e non soltanto. E' quindi con profondo dolore che apprendo della sua scomparsa. Mando alla famiglie e all'azienda l'abbraccio della comunità di Capannori”.

Emo Chiellini ha ricevuto il Premio Natta 2018, in una cerimonia tenutasi a Ferrara, per il suo fondamentale contributo allo sviluppo della scienza e tecnologia dei materiali polimerici, polimeri biodegradabili e per le numerose applicazioni in altri settori (biomedici, farmaceutico ed ambientale) scaturite dalle sue ricerche.