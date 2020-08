Falsa assicurazione online, una denuncia in Valdarno

Una donna è stata denunciata dai carabinieri di Levane per una truffa online. Tramite un sito internet che propone assicurazioni per i veicoli privati e aziendali, è riuscita a truffare una ignara vittima invitandola a compilare e sottoscrivere una modulistica che simulava quella utilizzata da una nota azienda assicurativa.

La donna in questo modo è riuscita non soltanto a fare stipulare al truffato una falsa polizza assicurativa che non aveva alcun valore legale, ma anche a far versare su una carta postepay a lei intestata la somma di 400 euro a titolo di quota di iscrizione, poi disattivare la stessa carta non appena ricevuto il pagamento e prelevato il denaro.

La donna è riuscita a far perdere le proprie tracce ma è stata identificata dai militari levanesi, allertati dalla vittima, un cittadino di origine indiana residente in Valdarno, accortosi nel frattempo di essere stato truffato: per la donna, originaria della Campania, è partita una segnalazione all’autorità giudiziaria per truffa aggravata.