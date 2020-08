Il blogger Giacomo Ghidoni fa tappa a Santa Maria a Monte

Giacomo Ghidoni – o “Jack” per i suoi oltre 18mila followers su Facebook – ha scelto Santa Maria a Monte per la sua terza tappa alla scoperta de borghi toscani. Dopo Peccioli e Calci il blogger arriverà, sabato 22 agosto, a bordo della sua Vespa Piaggio Bluèt per raccontare la storia del suo Paese natale.

Un’idea immediatamente sostenuta dal Sindaco Ilaria Parrella, che ha visto nel progetto del giovane toscano una boccata di aria fresca per promuovere il territorio.

“Questa è sicuramente per Santa Maria a Monte un’occasione per farsi conoscere da un pubblico molto ampio attraverso un canale e con un linguaggio capace di arrivare a tutte le età” – dice il Vice Sindaco e Assessore per la valorizzazione del centro storico Manuela del Grande.

Il borgo, oltre a diventare protagonista dei racconti social del giovane blogger, avrà la possibilità di mostrarsi anche in una veste dai toni un po’ retrò. Sarà infatti possibile grazie a Pemcards, la start-up cascinese ideatrice dell’omonima app, spedire una cartolina del luogo in tutto il mondo direttamente dallo smartphone, basta selezionare l’immagine che si desidera inviare, comporre il messaggio e inserire l’indirizzo del destinatario.

“Una ventata di modernità a portata di click capace di invogliare le persone a riscoprire e rivalutare i luoghi del territorio” - aggiunge l’Assessore al turismo Maccanti Elisabetta.

Il progetto di Giacomo e di Pemcards è un ottimo biglietto da visita per far conoscere ovunque un posto da cartolina come Santa Maria a Monte.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte